Немецкий страховщик продал российский бизнес

Российская страховая компания HDI Global SE провела ребрендинг и сменила название на СК «Ганза» (на сайте имя указано как Hansa), сообщается на официальном сайте страховщика. Компания уже переехала на новый домен hansa-insurance на прежнем сайте настроена автоматическая переадресация. Согласно данным СПАРК, в конце февраля 2025 года немецкие компании HDІ Global Network AG и HDI Global SE, владевшие 99% и 1% долей соответственно, продали весь пакет Дмитрию Пискулову, одному из партнеров консалтинговой фирмы «Раша Партнерс Эдвайзерс», в которой ему принадлежит 10%.

© Unsplash

В декабре 2021 года Совкомбанк сообщал , что договорился о покупке части российского бизнеса Talanx AG — страховой компании «СиВ Лайф».

Сотрудники «Раша Партнерс» уже имели опыт приобретения российских подразделений иностранных страховщиков. В конце 2022 года они стали собственниками страховой компании АИГ, ранее принадлежавшей американскому холдингу AIG. После смены владельцев компания была переименована в СК «Гардия».

Но уже в апреле 2023 года компанию «Гардия» приобрели структуры, подконтрольные нефтяной компании «Лукойл».