Raiffeisen ответил на слухи о приостановке продажи подразделения в РФ

Лера Букина

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG сообщила, что информация о приостановке продажи подразделений в России не соответствует действительности, передает РИА Новости.

 

По словам пресс-секретаря Raiffeisen Bank International AG Кристофа Данца, «процесс продажи не остановлен и не заморожен».

 

О том, что банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) приняла решение о приостановке действий по продаже подразделения в РФ в связи с улучшением отношений между Россией и США, сообщила ранее газета Financial Times. Она сослалась на осведомленные источники.

По данным издания, попытки были прекращены еще в феврале, когда началось «возобновление политического взаимодействия» между сторонами. Также в числе факторов, которые привели к этой паузе, собеседники издания упомянули глобальную нестабильность и трансформацию отношений.

Raiffeisen приостановил продажу российского подразделения

 

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что желающие вернуться в Россию западные компании должны будут выполнить ряд требований, таких как локализация части своего производства на территории РФ. Согласно еще одному условию, вернувшиеся фирмы будут обязаны поделиться своими технологиями.

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