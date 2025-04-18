Raiffeisen приостановил продажу российского подразделения

Банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) приняла решение о приостановке действий по продаже подразделения в РФ в связи с улучшением отношений между Россией и США. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как отмечается, попытки были прекращены еще в феврале, когда началось «возобновление политического взаимодействия» между сторонами. Также в числе факторов, которые привели к этой паузе, собеседники издания упомянули глобальную нестабильность и трансформацию отношений.

По словам одного из источников, ситуация «может снова измениться». Как стало ранее известно, RBI прибегла к созданию резерва в размере €840 млн для того, чтобы покрыть возможные потери в связи с судебными исками в отношении своего подразделения в РФ.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России направил предписание российским «дочкам» иностранных банков, запретив им передавать информацию о клиентах материнским структурам и отказывать в проведении переводов в иностранных валютах.