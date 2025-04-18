Google признана монополистом на рынке рекламы США

Суд США постановил, что Google незаконно доминировала на двух рынках технологий онлайн-рекламы. Ранее компания была официально признана монополистом в области онлайн-рекламы. Это решение стало результатом многолетнего расследования, пишет Reuters.

Судебный процесс о незаконной монополизации рынка онлайн-рекламы со стороны Google начался еще в сентябре прошлого года. Иск к компании подали Министерство юстиции США и 17 штатов. Расследование проводила Федеральная торговая комиссия США (FTC). По данным FTC, Google использует свои доминирующие позиции на рынке для подавления конкурентов и манипуляции ценами на рекламные услуги.

В частности, было установлено, что компания злоупотребляет своим влиянием на платформе Google Ads. Google получала прибыль за счет издателей и рекламодателей, у которых не было реальных альтернатив. Это затрудняло доступ малым и средним бизнесам к эффективным рекламным инструментам, что нанесло «существенный вред» клиентам и пользователям.

«Более десяти лет Google связывала свою рекламную платформу с рекламной биржей с помощью договорных условий и технологической интеграции. Это позволило компании установить и поддерживать монополию на этих двух рынках», — говорится в решении суда.

Решение суда позволит властям США добиваться от корпорации продажи сервиса Google Ad Manager.

Ранее Google неоднократно обвиняли в нарушении антимонопольного законодательства — компания с помощью различных инструментов представляет себя одновременно в качестве поставщика и покупателя рекламных услуг, а также проводит онлайн-аукционы.