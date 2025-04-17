Табачный бизнес напуган грядущими лицензиями

Минфин разрабатывает план лицензирования табачной розницы со следующего года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документы и обсуждения в правительстве.

Предполагается, что с осени 2026 года табачники должны будут приобретать лицензию — от 20 тысяч рублей в год и до 60 тысяч рублей на пять лет. Для сравнения, алкогольная лицензия для продажи в рознице сейчас стоит 65 тысяч рублей в год.

Планируется, что выдавать лицензии будет Росалкогольтабакрегулирование на платформе «Гостех» или в ГИС маркировки товаров. Получатели табачной лицензии должны будут соответствовать нескольким требованиям:

наличие регистрации в ГИС маркировки товаров;

наличие в собственности или аренде торговых объектов, отвечающих нормам «антитабачного» федерального закона;

отсутствие долгов по налогам свыше 3 тысяч рублей;

подтвержденное выполнение запрета на торговлю сигаретами поштучно и продажу несовершеннолетним.

Табачный бизнес смутили не сами лицензии, а другие правила, говорит член федерального президиума Ассоциации малоформатной торговли, эксперт табачной отрасли Антон Воронов:

«Там дело не только в лицензировании, там прописаны еще и другие требования, например, то, что минимальная площадь точки, которая торгует табаком, чтобы получить эту лицензию, должна составлять 50 квадратных метров. А это автоматически убивает всю профессиональную табачную розницу, потому что не существует табачных магазинов, в которых площадь 50 квадратных метров. Это компактный товар, плюс выкладка запрещена, достаточно пяти квадратных метров, ну десяти. То есть все точки моноассортиментные автоматически лишаются возможности получить лицензию. Идея в том, что у мелких продавцов много контрафакта якобы, хотя это на самом деле не так, подспудно стоит задача отдать просто табачную торговлю в руки крупных сетевых игроков, супермаркетов. С алкоголем в свое время, 15 лет назад, это прокатило, вроде как поборолись с контрафактом, потому что из мелких магазинов якобы реализовывалось много паленой водки, крупные с этим связываться на станут, но с табаком совершенно другая, на самом деле, ситуация: есть просто профильные табачные точки, их нужно контролировать, но пусть это будут лицензии, это дискуссионный вопрос. Допустим, 20 тысяч — это не деньги, хотя слышал, что от регионов уже поступают мнения о том, что 20 тысяч — это мало, даже не стоит заморачиваться, не хватит на то, чтобы поддерживать весь этот реестр. Ну не в этом дело, дело в том, что кроме этого там есть новеллы о том, чтобы просто запретить всю табачную розницу, и вот это очень опасно».

По планам Минфина, лишиться разрешения на торговлю табаком можно будет лишь за однократное нарушение требований. Окончательный список требований доработает федеральный центр, и предоставит регионам право ужесточать нормы. Контроль за исполнением разделят между властями разных уровней.

Игроки табачного рынка выступают за другой подход к регулированию, чтобы не убить малый бизнес, говорит директор Союза предприятий никотинсодержащей продукции (СПИНИ) Герман Лукашов:

— Выступают за более мягкий подход, то есть создание реестра на базе «Честного знака». Потому что все организации, которые работают на этом рынке, и розничные, и оптовые производители, уже внесены в систему «Честный знак». По сути, необходимо дополнить какими-то небольшими уточняющими данными, то есть адресами магазинов, может быть, еще какие-то параметры будут введены, но это будет мягкий и безболезненный способ зарегистрировать все компании, которые работают на этом рынке. Мы против такой жесткой меры на сегодняшний момент, потому что это ударит в первую очередь по малому бизнесу, многие организации, индивидуальные предприятия, предприниматели, просто не смогут выполнить быстро те нормы, которые сейчас выдвигают правительство и ряд ведомств.

— Что там такое, что невозможно выполнить?

— Это требование к площади магазинов, к складским помещениям, если брать опт, что они должны быть в собственности или иметь долгосрочный договор аренды зарегистрированный. Это сумма лицензии, достаточно большая, которая сейчас выдвигается. И в принципе, сам механизм лицензирования подразумевает получение разрешения, а мы выступаем за то, чтобы начать именно с заявительного характера. У нас часто бывают перегибы: будут закрывать в первую очередь «белых», честных предпринимателей, а те недобросовестные предприниматели, которые в принципе не будут лицензироваться, которые продают нелегальную продукцию, останутся в тени и будут только рады тому, что тех предпринимателей, которые работают в белую, будут еще больше нагружать административными мерами.

Что касается торговцев устройствами для курения, маркировка которых пока не обязательна, для них лицензии пока будут не нужны, если в будущем не появится отдельное требование. В целом, считает бизнес, режим лицензирования табачной розницы близок к требованиям, которые уже работают в алкогольной.