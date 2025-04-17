Prada незаметно «вернулась» на рынок России

Итальянский люксовый бренд Prada в 2024 году неожиданно получил прибыль на российском рынке, несмотря на санкции и формальный уход из страны.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Prada незаметно «вернулась» на российский рынок и заработала за 2024 год более 1 млрд рублей. Несмотря на санкции, запрет продаж в России и закрытый бутик», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, компания ООО «Прада рус» заработала более 1 млрд рублей к концу 2024 года и ожидает чистую прибыль в 2025-м.

Продажи осуществлялись на сайте, куда попадали товары бренда со всех маркетплейсов. Он быстро получил широкую популярность среди покупателей, отмечает Mash.

Официального подтверждения информации, а также комментариев компании на данный момент не приводится.

Ранее стало известно, что дом моды Prada купил Versace за $1,4 млрд наличными.