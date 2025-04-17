ЦБ уличил банки в скрытом оформлении микрозаймов вместо кредитов

Банк России обнаружил в шести кредитных организациях, включая две системно значимые, случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов, сообщает пресс-служба регулятора.

По данным ЦБ, в своих приложениях и на сайтах банки предлагают гражданам получить заемные средства, но при этом не предоставляют четкой информации о том, какой именно договор будет заключен и с кем — с самим банком или его дочерней микрофинансовой организацией.

«В результате клиенты зачастую не понимают, какой именно продукт они оформили — кредит или заем — и на каких условиях», — отметили в ЦБ.

Регулятор подчеркивает, что банки фактически подменяют выбор потребителя, что подрывает доверие к финансовому рынку в целом. В связи с выявленными нарушениями ЦБ направил всем шести банкам требования в единый срок изменить подходы к информированию клиентов.

В феврале в Госдуму был внесен комплексный законопроект, предполагающий обязательную идентификацию по биометрии при оформлении микрокредитов онлайн.