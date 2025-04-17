Генпрокуратура РФ подала иск против немецкой Wintershall Dea

Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Москвы иск против немецкой нефтегазовой корпорации Wintershall Dea, а также юридического бюро Aurelius Cotta и трех международных юристов.

Wintershall Dea считалась крупнейшей в Германии нефтегазовой компанией и владела долями в трех совместных с «Газпромом» предприятиях на Ямале. Осенью прошлого года WD фактически прекратила существование.

Иск подан 16 апреля, к производству пока не принят, сообщает «Интерфакс». Неизвестно о требованиях надзорного ведомства.

Ранее компания начала два арбитражных разбирательства против РФ, обвинив ее в экспроприации активов. Wintershall Dea ссылается при этом на Энергетическую хартию и договор между Россией и Германией о взаимной защите инвестиций. Компания объявила об уходе из РФ в январе 2023 года, оценив свой убыток в 5,3 млрд евро.