Западные компании приостановили уход из России

Некоторые западные компании, планировавшие уйти с российского рынка, приостановили эти планы, сообщает Financial Times.

По данным газеты, западный бизнес, который ранее покинул российский рынок, пока что не проявляет активного интереса к возвращению, передает ТАСС.

Однако некоторые компании, еще остающиеся в России и готовившиеся свернуть деятельность, приостановили свои намерения.

Источники в деловых кругах указывают, что со стороны иностранного бизнеса есть только слабые сигналы умеренного интереса.

Недавно на российский рынок вернулся итальянский производитель бытовой техники Ariston. Это стало возможным после исключения российского подразделения компании из списка под временным управлением.

Источники сообщают, что в Москве появились представители крупных международных трейдеров и инвестиционных банков, которые вели переговоры с российскими компаниями.

Однако эксперты не ожидают значительного потока западных инвестиций в ближайшее время. Особенно это касается американских компаний, чьи акции представлены на биржах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что привилегий и преференций для возвращающихся западных компаний не будет, а для тех, чьи ниши уже заняты, «поезд ушел».

Председатель правительства России Михаил Мишустин назвал категории западных компаний, которым будет разрешено вернуться на российский рынок.