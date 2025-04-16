В Европе пытаются лишить банковский сектор РФ крупного игрока

Один из крупных итальянских банков UniCredit может покинуть Россию. Такое требование к финансовой организации могут выдвинуть власти Италии. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники.

«Это условие может быть прописано в сделке по поглощению группы Banco BPM. Сделка может быть одобрена на заседании правительства 18 апреля», — пишет Reuters.

В Минфине России сообщили, что заявки от итальянского банка пока не поступало.

UniCredit, сталкиваясь с юридическими проблемами в России, в частности с иском от «Уралмашзавода» на сумму более четырех млн евро, уже давно выражает намерения уйти с российского рынка. Решение итальянских властей о возможном требовании к банку покинуть Россию может быть связано с желанием минимизировать свои риски и следовать международным санкциям.