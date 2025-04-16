Набиуллина анонсировала новые правила инвестиций банков в экосистемы

Банки рискуют деньгами вкладчиков, когда инвестируют в свои экосистемы, поэтому ЦБ установит новые правила для таких инвестиций.

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Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на форуме ВТБ Data Fusion.