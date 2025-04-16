Глава ЦБ Набиуллина анонсировала новые правила инвестиций банков в экосистемы
Банки рискуют деньгами вкладчиков, когда инвестируют в свои экосистемы, поэтому ЦБ установит новые правила для таких инвестиций.
Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на форуме ВТБ Data Fusion.
"Мы регулируем работу банков, и если банки идут в экосистемы, то мы и там тоже включаем регулирование. Когда банки вкладываются в активы экосистем, эти вложения на первом этапе часто бывают убыточными. И мы не хотим, чтобы это делалось за счет денег вкладчиков. Такого рода вложения должны совершаться за счет капитала банка и его акционеров, поэтому такое регулирование мы готовим, и со следующего года оно будет постепенно внедряться", - сообщила она.