«Магнит» запустил новый сервис

Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" запускает доставку еды из ресторанов через собственное приложение, первым партнером компании стала сеть Burger King, говорится в сообщении ретейлера.

"Магнит" <…> запускает новое направление в рамках бизнес-формата "Фудтех" ("Магнит доставка") - сервис доставки готовой еды из ресторанов через собственное мультиформатное приложение. Первым партнером ретейлера стала сеть ресторанов быстрого обслуживания Burger King", - сообщает компания.

Тестирование нового сервиса началось в конце 2024 года - тогда он стал доступен ограниченному числу сотрудников торговой сети. В апреле сервис "Магнит рестораны" был запущен для всех пользователей приложения ретейлера в 18 городах, включая Москву, Краснодар, Нижний Новгород, Уфу и Омск. В мае географию доставки планируется расширить до 70 городов, а также подключить к сервису новых партнеров.

"Мы ожидаем, что в 2025 году к нашему новому сервису подключатся десятки партнеров - для них сотрудничество с "Магнитом" станет хорошей возможностью нарастить клиентскую базу и число заказов", - отметил директор бизнес-формата "Фудтех" розничной сети "Магнит" Антон Зубов, слова которого приводятся в релизе.

"Магнит" - крупнейший по числу торговых точек ретейлер в России. По состоянию на 30 июня 2024 года сеть "Магнит" насчитывала 30,109 тыс. магазинов, расположенных в 4,387 тыс. населенных пунктах России и в Узбекистане.