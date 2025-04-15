Дочка «Газпрома» может перезапустить заводы Bosch

АО «Газпром бытовые системы» планирует в 2025 году перезапустить производство стиральных машин и холодильников на заводе Bosch.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

«Сейчас идёт наладка оборудования и поиск поставщиков. В компании разработали финансовую модель до 2035 года с планом постепенного наращивания мощностей», — говорится в материале.

При этом в 2024 году «БСХ Бытовые приборы», которая юридически принадлежит Bosch, не выпустила ни одной единицы техники и сократила свой штат.

Ранее сообщалось, что военно-промышленный холдинг KMZ начал разработку российских комплектующих для грузовых автомобилей КамАЗ вместо Bosch и ZF Friedrichshafen.