Подсчитаны потери американских миллиардеров

Американские миллиардеры из технологических отраслей потеряли в совокупности около $44 млрд в период с 2 по 14 апреля на фоне рыночной нестабильности, вызванной введением новых тарифов президентом США Дональдом Трампом. Такую оценку привела газета San Francisco Chronicle.

По ее информации, наибольшие потери понес сооснователь корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг, чье состояние сократилось на $30,7 млрд - с $216 млрд до $185,3 млрд. Председатель совета директоров технологической компании Oracle Ларри Эллисон потерял $24,1 млрд, а сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин - $11,1 млрд и $10,7 млрд соответственно.

В то же время генеральный директор Tesla и социальной сети X Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), увеличил свое состояние на $26 млрд, достигнув отметки $368,1 млрд. Это произошло на фоне роста акций его компаний, несмотря на общую рыночную нестабильность.

Среди других пострадавших - сооснователи сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb Брайан Чески, Натан Блечарчик и Джо Геббиа, потерявшие в совокупности $9,6 млрд, а также генеральный директор Salesforce Марк Бениофф, чье состояние сократилось с $9,8 млрд до $9,1 млрд.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. При этом 9 апреля Трамп заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран и территорий. В Белом доме пояснили, что пауза связана с проведением торговых переговоров, в этот период будет действовать "универсальный тариф в размере 10%". Одновременно президент США повысил тарифы на китайскую продукцию до 125%. Учитывая ранее введенный тариф в размере 20% за якобы недостаточные усилия правительств Канады, Китая и Мексики в борьбе с контрабандой фентанила в США, общая пошлина на товары из КНР в настоящее время достигает 145%.