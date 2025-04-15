Компании из США вложили 100 млрд долларов в РФ перед уходом

В 2022 году американские компании не стремились уходить из России, принимая во внимание возможные убытки и риски. Об этом заявил президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи, передает агентство «Прайм».

Скандинавские компании ушли первыми, затем рынок РФ покинули британские и европейские фирмы, а затем – американские, напомнил Эйджи. Он указал на отсутствие четкой градации по отраслям. Глава палаты подчеркнул, что в основном «это зависело от того, какими будут потери в случае ухода и какие риски в случае продолжения работы».

По данным AmCham, к началу 2022 года объем прямых инвестиций американских компаний достиг порядка 100 миллиардов долларов. Эйджи подчеркнул, что терять такие деньги – «это больно».

Ранее Эйджи сообщил «Эксперту», что треть американских компаний утратили право на обратный выкуп активов, которые они продали в России при уходе с рынка с 2022 года. По его словам, компании заключали с новыми собственниками call-опционы на определенный срок, часть из которых уже недействительна.