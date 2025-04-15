Сoca-Cola зарегистрировала в России новую торговую марку под названием Creations. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, торговая марка необходима для осуществления продаж газировки с «Пиксельным», «Космическим» и остальными вкусами.

После начала специальной военной операции компания Coca-Cola Company решила свернуть бизнес в России. Она передала права дочерней структуре «Мултон» и стала разливать газированные напитки под брендом «Добрый».

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«Теперь "материнская" компания решила вернуться. Но пока только юридически. В самой же "Мултон" нам ситуацию не прокомментировали», - говорится в публикации.

В феврале стало известно, что Coca-Cola планирует вернуться на российский рынок и выпускать продукцию на тех же заводах, что и ранее. Отмечалось, что если американская The Coca-Cola Company возобновит бизнес в стране, то может предъявить претензии к использованию слова «Кола» в названиях напитков других брендов.