BlackRock хочет получить контроль над портами Панамского канала

Газета.Ru

Американская инвестиционная компания BlackRock намерена приобрести у гонконгской CK Hutchison Holdings лишь два порта, расположенных в стратегически важной зоне Панамского канала. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на собственные источники.

BlackRock хочет получить контроль над портами Панамского канала
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Еще 41 порт из портфеля CK Hutchison, согласно информации издания, будет приобретен итальянской компанией Mediterranean Shipping Company (MSC) через свою дочернюю компанию Terminal Investment Limited (TiL).

«Таким образом, в целом BlackRock не является владельцем большинства всего портфеля», — отметил источник.

В настоящее время CK Hutchison владеет 80% акций этих 43 портов.

На прошлой неделе «дочка» гонконгского оператора портов в Панамском канале CK Hutchison Holdings опровергла информацию о невыплате Панаме $1,2 млрд в рамках концессионного соглашения.

В феврале два юриста попытались оспорить концессию компании Panama Ports Company на эксплуатацию двух портов в канале в Верховном суде Панамы.

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