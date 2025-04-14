В России заявили, что Danone не сможет вернуться на рынок РФ

Французская компания Danone не сможет вернуться на рынок России. Об этом сообщил ТАСС председатель совета директоров Health & Nutrition (H&N, бывший «Данон Россия») Руслан Алисултанов.

Президент Американской торговой палаты в России (Amcham) Роберт Эйджи 14 апреля заявил, что треть компаний из США утратили право на обратный выкуп своих активов, которые они продали РФ во время своего ухода с рынка в 2022 году. Он уточнил, что компании заключали с новыми собственниками колл-опционы на определенный срок. По словам главы AmCham, часть из них уже недействительна.

«Эксперты отмечают, что примерно такая же статистика по всем зарубежным компаниям, которые ушли с российского рынка. Например, Danone полностью утратила контроль над своим бывшим бизнесом в России и не сможет вернуться на рынок», — сказал Алисултанов.

Он отметил, что компания Health & Nutrition, которая была создана на базе бывших активов Danone, успешно адаптировалась к работе.

Health & Nutrition — один из крупнейших российских производителей свежих молочных продуктов и растительных альтернатив. По итогам 2024 года выручка компании выросла на 21,6%, а объемы производства — на 20,6% (показатели заметно выше среднерыночных).