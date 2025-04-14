Компания Danone утратила контроль над своим бизнесом в России и не сможет вернуться на рынок, заявил председатель совета директоров Health & Nutrition (H&N, бывший «Данон Россия») Руслан Алисултанов, который сейчас владеет российскими активами холдинга. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Бывшие активы Danone в России включают в себя 12 заводов, где производилась продукция под брендами «Простоквашино», «АктиБио», «Даниссимо», Actimuno. В конце 2024 года бизнес официально перешел под контроль Руслана Алисултанова, экс-чиновника из Чечни, отметили журналисты.

«При этом новая компания, Health & Nutrition, созданная на базе бывших активов Danone, успешно адаптировалась к работе», — пояснил бизнесмен.

По его словам, выручка H&N в 2024 году выросла на 21,6% по сравнению с 2023 годом, а объемы производства — на 20,6%. Он добавил, что темпы роста компании в 2024 году значительно опередили рост всего рынка молочных продуктов.

Убытки западных брендов из-за ухода из России подсчитали

В стоимостном выражении доля H&N на рынке составила 13,2%. Объем инвестиций компании по итогам 2024 года превысил 7 млрд рублей, констатировал Алисултанов.

Ранее президент Американской торговой палаты в России (Amcham) Роберт Эйджи сообщил, что треть компаний из США утратила право на обратный выкуп активов, которые они продали в России в результате ухода с рынка после 2022 года.