СПБ Биржа допустила до основных торгов еще 31 ценную бумагу

СПБ Биржа объявила о расширении списка российских ценных бумаг, доступных для торгов. С 18 апреля 2025 года инвесторы получат доступ к 31 новой ценной бумаге в основную торговую сессию, сообщает торговая площадка. После обновления общее количество доступных для торговли российских ценных бумаг достигнет 218.

Согласно информации биржи, 14 из новых ценных бумаг будут доступны не только в основную, но и в вечернюю дополнительную торговую сессию. Среди компаний, чьи акции добавляются на торги, значатся: «Акрон», «Инарктика», «Башнефть», «КАМАЗ» и ТМК.

Кроме того, биржа расширяет список ценных бумаг, доступных в вечернюю дополнительную торговую сессию, добавляя акции восьми уже торгуемых компаний. В их число вошли: «ЕвроТранс», «ЛСР», МТС-банк, «Промомед», «Русагро», «РуссНефть», «Газпромнефть» и «ВсеИнструменты.ру», уточняет торговая площадка.

В начале апреля СПБ биржа уже расширяла количество добавленных к торгам ценных бумаг. Тогда площадка добавила 15 акций для торгов в утреннюю дополнительную сессию.