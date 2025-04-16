Российские книжные магазины пожаловались на маркетплейсы

Российские книжные магазины пожаловались в ФАС на маркетплейсы по поводу демпинга цен и попросили принять меры для защиты конкуренции. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на соответствующее письмо.

В настоящее время через онлайн-площадки реализуется 54,5% всех книг в стране, а разница в ценах с офлайн-магазинами может достигать 30−70%. В связи с этим представители книжной отрасли просят запретить Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркету» устанавливать предельно низкую цену на товар и в одностороннем порядке снижать стоимость книг, реализуемых на площадке.

Ассоциация отметила, что с 2019 по 2024 год доля продаж через книжные магазины сократилась на 29,2%, тогда как продажи через маркетплейсы увеличились на 31,6%. В результате ценового демпинга многие книжные магазины испытывают серьезные трудности: за 2024 год закрылось 220 магазинов, если ситуация не изменится, ожидается массовое закрытие в 2025−2026 годах.

Представители книжной отрасли указывают на то, что у интернет-магазинов меньше издержек на аренду и налоги, что позволяет им устанавливать более низкие цены. Представители маркетплейсов, в свою очередь, утверждают, что ценообразование зависит от продавцов платформы и они могут лишь предоставлять дополнительные скидки.

Ранее сообщалось, что в 2025 году отпускные цены издательств на книги могут возрасти на 15−20% в годовом выражении. Причинами стали увеличение расходов на производство книг, дефицит материалов для качественной полиграфической отделки изданий и рост трат на приобретение прав и оплату авторских отчислений.