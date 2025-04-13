В МИД РФ рассказали, где планируется строительство второй АЭС в Белоруссии

Для строительства второй атомной электростанции (АЭС) в Белоруссии рассматриваются два места — допблок БелАЭС в Островце и новая АЭС в Могилевской области. Об этом в воскресенье, 13 апреля, рассказал директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел (МИД) России Алексей Полищук.

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— Белорусские партнеры заинтересованы в продолжении сотрудничества с Россией в сфере атомной энергетики, — сообщил Полищук.

Он добавил, что технико-экономическое обоснование строительства второй АЭС в Белоруссии должны завершить к середине текущего года. По словам Полищука, для обсуждения технических и финансовых условий этого проекта профильные ведомства создали экспертную рабочую группу, в рамках которой провели уже несколько встреч. На них обсуждалось местоположение будущей станции, ее ценовые параметры, тип реакторов, сроки строительства и другие вопросы, передает РИА Новости.

В МИД России заявили, что передача контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) Украине и любой другой стране невозможна, поскольку электростанция является российским ядерным объектом. В ведомстве также указали на недопустимость совместной эксплуатации станции с той или иной страной.