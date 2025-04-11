Обыкновенные акции "Ростелекома" на Мосбирже росли более чем на 4,4%

Стоимость обыкновенных и привилегированных акций "Ростелекома" в ходе вечерней торговой сессии на Московской бирже росла более чем на 4,4% и 3,9% соответственно, свидетельствуют данные торгов.

Такая динамика отмечена на фоне новости о том, что совет директоров "Ростелекома" утвердил новую дивидендную политику компании на 2024-2026 годы. Согласно этой политике компания будет стремиться выплачивать совокупно не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.

По данным на 20:03 мск, обыкновенные акции компании росли на 4,48%, до 62,98 рубля за бумагу, а "префы" - на 3,92%, до 57 рублей за акцию.

К 20:16 мск обыкновенные акции компании замедлили рост и торговались на уровне 61,82 рубля за бумагу (+2,55%), "префы" росли на 2,37%, до 56,15 рубля за акцию.