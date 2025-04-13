Lego и Levi's из-за пошлин могут подорожать в США до $100

Стоимость товаров при переносе производства из Азии в США вырастет в полтора раза, а с учетом пошлин - вдвое.

Так, джинсы Levi's за $50 при производстве в США будут стоить $60, а с учетом введенного тарифа - $102, такой прогноз дала ТАСС заместитель директора центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Анна Федюнина.

"Мы провели предварительные оценки изменения стоимости некоторых популярных категорий товаров, которые США импортируют из Китая. Расчеты учитывают два сценария: первый - применение тарифа в 145%, второй - перенос производства в США. Рассмотрены такие категории, как игрушки (например Lego), одежда (например джинсы Levi's) и обувь (например Nike), машиностроение (станки с ЧПУ). По нашим оценкам, наиболее уязвимы для роста цен следующие категории товаров: товары с высокой долей ручного труда (одежда, мебель), сложная электроника и машиностроение (зависимость от азиатских компонентов, технологических решений, полуфабрикатов), автомобили (металлы, батареи)", - сказала эксперт.

Текущая стоимость популярных игрушек-конструкторов Lego Group составляет $50, при производстве в США - $80. С учетом тарифа они будут стоить $102. Квадрокоптер DJI Mavic Mini стоит $400, при производстве в США - $580. С учетом тарифа его стоимость достигает $816. Джинсы Levi's, текущая стоимость которых составляет $50, при производстве в США подорожают до $60, а с учетом тарифа - $102. Кроссовки Nike стоят $80, а при производстве в США - $114. С учетом тарифа стоимость достигает $163,2.

По словам эксперта, финальная стоимость товаров при переносе производства в США будет зависеть от широкого набора факторов, оценки могут значимо различаться в зависимости от сценариев.

"Первое - разница в оплате труда между Китаем и США: в Китае средняя заработная плата на производстве значительно ниже ($5-10 в час), чем в США ($20-30 в час). Это увеличивает затраты на локальное производство", - указала Федюнина.

Следующий фактор - автоматизация производства.

"В ряде случаев высокие издержки на рабочую силу, вероятно, удастся сократить в случае, если переносимые в США производства будут создаваться по иной бизнес-модели - трудоинтенсивные китайские производства станут капиталоинтенсивными (роботизированными) при переносе в США", - пояснила эксперт.

Федюнина среди факторов также назвала логистику.