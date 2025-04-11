Глава Lavazza возмутился ростом цен на кофе

Главный исполнительный директор итальянской компании Lavazza Антонио Баравалле заявил, что высокие цены на кофейные зерна и напитки в кофейнях могут привести к обвалу мирового рынка кофе. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

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Он отметил, что стоимость эспрессо в Лондоне достигает 3–4 фунта (около 433 рублей), а капучино в Нью-Йорке — восемь фунтов (около 867 рублей), и считает, что такие цены неустойчивы.

— Это как с Нью-Йоркской фондовой биржой: растет, растет, растет, и ты понимаешь, что рано или поздно все рухнет, — цитирует Баравалле ТАСС.

В начале февраля кофейный бренд Monarch опередил по продажам Nescafe, заняв лидирующие позиции на российском рынке. При этом на фоне резкого увеличения цен на кофе россияне стали чаще готовить его дома.

10 декабря прошлого года сообщалось, что цена на кофе сорта арабика продолжает расти на фоне опасений о возможном дефиците предложения на мировом рынке. Тогда в течение дня его стоимость достигала уровня 3,461 доллара за фунт.

В то же время крупные производители хлеба сообщили торговым сетям о повышении отпускных цен на свою продукцию на 10–12 процентов с 1 марта. Кандидат экономических наук Игорь Абакумов рассказал, какие сорта хлебобулочных изделий затронет подорожание.