Лавров: Россия предложила США вывести «Аэрофлот» из-под санкций

Представители России предложили Соединенным Штатам Америки (США) исключить российский «Аэрофлот» из списка компаний, на которые распространяются санкции, в рамках обсуждения возобновления прямого авиасообщения. Об этом рассказал глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он также отметил, что ответа пока не последовало, передает РИА Новости.

В турецком Стамбуле недавно состоялись переговоры российской и американской сторон. В ходе встречи, по словам Дарчиева, РФ хотела провести серьезный разговор с американскими коллегами насчет возврата незаконно изъятой дипломатической собственности, а также поднять в практической плоскости вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между странами.

Кроме того, власти Штатов объявили о своей готовности к укомплектованию посольства в Москве специалистами в области дипломатии до того момента, пока россияне не смогут начать получение виз.