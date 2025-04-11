АСВ исключило еще один банк из системы страхования вкладов

Агентство по страхованию вкладов сообщило об исключении из реестра банков — участников системы страхования вкладов Хоум Банка (Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», Москва, номер 170 по реестру банков). Решение по данной кредитной организации принято «в связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении его деятельности путем реорганизации в форме присоединения».

Хоум Банк являлся крупным по размеру активов банком, который до 2024 года специализировался на беззалоговом потребительском кредитовании. Он прекратил свое существование как юридическое лицо и с 7 апреля стал частью Совкомбанка, при этом интеграция заняла рекордные по меркам банковской отрасли 11 месяцев.

Накануне стало известно, что рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности Хоум Банка. До этого у банка действовал кредитный рейтинг на уровне «ruА-» со «стабильным» прогнозом.

В итоге в настоящее время в состав участников системы страхования вкладов входят 579 кредитных организаций. Из них 287 действующих банков, имеющих лицензию на привлечение во вклады денежных средств физлиц и на открытие и ведение банковских счетов физлиц.

Еще три действующие кредитные организации утратили право на привлечение во вклады денежных средств и на открытие и ведение банковских счетов физлиц. А в отношении 289 кредитных организаций осуществляются ликвидационные процедуры.

Вклады в Хоум Банке были застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов.