CAR: издержки автопроизводителей в США вырастут на $107,7 млрд из-за пошлин

Импортные пошлины на иностранные автомобили и автокомплектующие в США могут привести к увеличению затрат американского автопрома более чем на $100 млрд, свидетельствует анализ Центра автомобильных исследований (CAR).

«Ключевые выводы анализа включают оценочные: увеличение расходов на $107,7 млрд для всех американских автопроизводителей, увеличение расходов на D3 Automakers на $41,9 млрд», — говорится в публикации.

Старший вице-президент CAR Венкатеш Прасад отметил, что современная автомобильная цепочка поставок является одновременно глобальной и сложной, что делает оценку влияния 25%-ных пошлин на отрасль непростой задачей.

Он добавил, что автопроизводители и их поставщики часто представляют собой многонациональные корпорации с заводами, расположенными в различных странах.

Ранее Канада подала жалобу в ВТО из-за пошлин США на автомобили и автозапчасти.