Сбои произошли в работе Т-Банка и СБП

В работе российских сервисов «Т-Банк», «Т-Инвестиции», «ПСБ» и «СБП» произошли сбои. Об этом стало известно в четверг, 10 апреля, из данных сервиса мониторинга работы приложений сбой.рф.

По данным сайта, всего на проблемы с работой Т-Банка пожаловался 1451 человек, больше всего сообщений поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Свердловской и Челябинской областей. На сбои в работе Т-инвестиций пожаловались 352 человек, их большая часть — из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Самарской областей, а также Республики Башкортостан.

На проблемы с работой ПСБ на портале пожаловались 18 человек из Москвы и Ростовской областей, на работоспособность СБП — 22 пользователя из столицы, Ставрополья, Новосибирской, Вологодской и Саратовской областей, передает сбой.рф.

9 апреля российские пользователи пожаловались на технический сбой в работе мессенджера Telegram — у них не загружались сообщения и медиафайлы. Всего поступило 172 жалобы, 37 процентов из них отправили из Новосибирской области. Также на проблемы в работе мессенджера пожаловались жители Иркутской области, Хабаровского края, Санкт-Петербурга и Москвы.