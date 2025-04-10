Prada купил Versace

Модный дом Prada купил итальянский бренд Versace. Об этом сообщает Vogue Business со ссылкой на представителей компании Capri Holdings Ltd.

© Lenta.ru

Сумма сделки составила 1,25 миллиарда евро. Ожидается, что она завершится во второй половине 2025 года.

«Мы рады приветствовать Versace в Prada Group и открыть новую главу для бренда, с которым мы разделяем твердую приверженность творчеству, мастерству и наследию. Мы будем продолжать наследие Versace, прославляя и переосмысливая его смелую и неподвластную времени эстетику. В то же время мы предоставим ему прочную платформу, подкрепленную годами постоянных инвестиций и укорененную в давних отношениях», — прокомментировал событие председатель и исполнительный директор Prada Group Патрицио Бертелли.

В марте сообщалось, что итальянский модельер Донателла Версаче покинула пост креативного директора Versace.