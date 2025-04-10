Bosch закрывает заводы и увольняет сотни сотрудников

Немецкая компания Bosch приняла решение о закрытии двух предприятий, входящих в ее подразделение Bosch Power Tools, на территории Германии. Это решение должно быть реализовано к 2026 году, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление промышленного профсоюза IG Metall.

Как отмечается, данный шаг связан с текущей экономической ситуацией. Как отмечается, 9 апреля руководство уже проинформировало трудовой коллектив о том, что завод в Лайнфельден-Эхтердингене (федеральная земля Баден - Вюртемберг) и завод в Зебнице в Саксонии будут закрыты к концу следующего года.

«В Лайнфельдене это коснется 230 человек, а в Зебнице – 270», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщается, у компании возникли сложности в строительной отрасли. Кроме того, утверждается, что в стране наблюдается экономический кризис, который привел к падению спроса со стороны потребителей.

На указанных предприятиях, специализирующихся на производстве электроинструментов, изготавливают различные изделия, такие как угловые шлифовальные машины, ударные дрели и садовую технику. В дальнейшем их будут производить на других заводах, например, в Мишкольце (Венгрия). Член совета директоров Bosch Power Tools Томас Донато обратил внимание на то, что данное решение «дается нелегко».