В России национализировали пять алкогольных компаний

Приставы обратили в доход государства акции и 100-процентные доли пяти алкогольных компаний. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Речь идет об активах, принадлежащих двум украинским предпринимателям и управляющему их активами, которых Великоустюгский районный суд Вологодской области признал экстремистами.

Под национализацию попали ООО «Национальные алкогольные традиции», ООО «Бизнес Групп», ООО «Южные алкогольные традиции» и ООО «Алкогольные традиции Крыма». Также изъято порядка 60 тысяч акций Великоустюгского ликеро-водочного завода.

Поводом для судебного решения стало обвинение в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ).