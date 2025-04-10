Новая Зеландия отменила санкции против экс-главы Evraz Абрамова

Веллингтон отменил санкции в отношении бывшего главы горно-металлургической компании Evraz Александра Абрамова и его родственников, заявили в МИД Новой Зеландии.

В сообщении, опубликованном на сайте дипведомства, отмечается, что с 11 апреля 2025 года отменяются ограничения в отношении Александра Абрамова, его родственников, а также его самолёта.

Санкции на него были наложены в сентябре 2022 года.

Новая Зеландия 17 марта продлила действие антироссийских санкций на три года.