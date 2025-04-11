Продажи российского софта за рубеж рухнули

По итогам 2024 года экспорт российского программного обеспечения (ПО) и компьютерных услуг упал в четвертый раз подряд, с 2,9 миллиарда долларов до 1,9 миллиарда. В прошлом году падение составляло 44-47 процентов. Об этом со ссылкой на данные Банка России пишет «Коммерсантъ».

Эту статистику опровергает ассоциация «Руссофт», по расчетам которой продажи за рубеж не только не рухнули, а даже выросли на 7,2 процента, до 5,9 миллиарда долларов.

В организации объясняют столь существенное расхождение схемами по обходу санкционных ограничений. Речь идет о специфических расчетах с зарубежными партнерами, которые не отображаются в статистике регулятора, таких как переводы физическим лицам или платежи в криптовалюте.

Директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев согласился с таким мнением, подчеркнув, что в условиях ограничений экспорт не может быть официальным, а значит, измеримым со стороны государства. В Минцифры подчеркнули, что разделяют оценку «Руссофта».

Вместе с тем в ведомстве признают наличие «временных сложностей» с привлечением заемного финансирования отечественных IT-компаний, что заставляет работать над стимулированием частных инвестиций.

Директор по развитию международного бизнеса Sibedge Всеволод Мороцкий объяснил, что разницу в подходах можно объяснить учетом или игнорированием «дочек» российских IT-компаний за рубежом. Их выручка не учитывается в продажах головной компании, ведь, как правило, они номинально не имеют отношения к России.

В свою очередь, топ-менеджер одной из крупных IT-компаний заметил, что в последние годы в России появилось много дублирующего софта, и теперь не всем компаниям хватает места на рынке. В связи с этим некоторые разработчики полностью уходят из страны на глобальный рынок или ведут бизнес в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что в 2024 году российский государственный сектор, то есть компании с госучастием и госорганы, потратили на закупки отечественного ПО на 36 процентов меньше, чем годом ранее.