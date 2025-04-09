Маркетплейсы могут начать доставлять товары в отделения «Почты России»

Маркетплейсам могут предоставить возможность доставлять заказанные пользователями товары через отделения «Почты России», которые могут работать как пункты выдачи заказов (ПВЗ). Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минцифры РФ, комментируя подготовленный ведомством законопроект о мерах поддержки компании.

«Маркетплейсы смогут доставлять товары через «Почту России» — отделения почтовой связи будут выполнять функцию ПВЗ», — заявили в министерстве со ссылкой на проект закона.

Там также отметили, что для улучшения обслуживания граждан компания должна будет усовершенствовать графики работы своих отделений.

4 апреля сообщалось, что в России продолжают работать над законопроектом «О платформенной экономике», который в том числе обяжет сопровождать товары на маркетплейсах сертификатами. В случае принятия закон вступит в силу в марте 2026 года.

Документ позволит сделать отношения между потребителями, производителями и продавцами товаров, а также теми, кто оказывает услуги, более прозрачными. Сейчас он проходит итоговые согласования. В основном регулирование коснется маркетплейсов, поскольку в проекте закона зафиксировали их обязанности. Так, например, они должны будут проверять продавцов в государственных информационных системах — ЕСИА или ЕГРЮЛ/ЕГРИП — при подписании договора. В карточках товаров должны быть указаны наличие свидетельства о госрегистрации, сертификатов, деклараций о соответствии.

Кроме того, маркетплейс должен будет указать в карточке, подлежит ли продукция маркировке в соответствии с законом, а также сформировать честную поисковую выдачу.