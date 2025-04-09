Во Франции 28 тыс. компаний пострадают из-за тарифной войны США

Около 28 тыс. французских компаний пострадают от пошлин, введенных США в отношении широкого круга государств.

Об этом сообщила официальный представитель кабмина Франции Софи Прима на брифинге в Париже.

"В настоящее время мы проводим инвентаризацию среди производителей и фермеров, среди всех профессиональных секторов, чтобы оценить последствия и помочь им найти новые пути экспорта за пределы США, чтобы компенсировать потери. Во Франции около 28 тысяч предприятий пострадают от этих таможенных пошлин, некоторые сильно, некоторые в меньшей степени", - сказала она, добавив, что пока не может точно сказать, как новая ситуация отразится на рынке труда и росте экономики Франции.

Прима сообщила, что 13 мая президент Франции Эмманюэль Макрон намерен провести заседание стратегического совета по внешней торговле, чтобы "обеспечить защиту жизненно важных интересов" страны. Вместе с тем она подчеркнула, что Франция отдает приоритет в переговорах с США о пошлинах общей позиции ЕС.

"Мы должны встать на общий путь, путь силы и решительности по отношению к США, но не чтобы усугублять конфликт, а чтобы оказаться в сильной позиции и иметь возможность вести переговоры с президентом [США Дональдом] Трампом и тем более с американцами, потому что я не уверена, что сегодня американцы очень довольны тем, что происходит с этими таможенными пошлинами", - сказала она.

Американский президент 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. В отношении всех стран ЕС пошлины составили 20%. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. Трамп также объявил в стране режим чрезвычайного положения из-за экономической ситуации. Со своей стороны Евросоюз пообещал подготовить ответные шаги в отношении американского импорта.