«Глория Джинс» закроет магазины одежды для подростков

К лету 2025 года «Глория Джинс» полностью закроет магазины бренда Ready! Steady! Go!, ориентированного на подростков. По данным источников РБК, причиной стали неудовлетворительные продажи и желание сконцентрироваться на основном бизнесе. Из трех открытых магазинов бренда два уже прекратили работу — в торговых центрах «Парк Хаус» в Казани и «Демократический» в Сочи. Третий — в ТЦ «Акварель» в Волгограде — закроется в мае.

Пока товары Ready! Steady! Go! доступны в каталоге онлайн-магазинов GJ, но компания убрала с сайта отдельный раздел, посвященный этой марке. Собеседник издания предположил, что какие-то «точечные вещи» в эстетике бренда продолжат выпускать, но, по его сведениям, компания отказалась от продвижения Ready! Steady! Go! Другой источник уверен, что «Глория Джинс» будет продавать продукцию бренда в отдельных зонах своих крупных действующих магазинов.

Эксперты отмечают, что рынок подростковой одежды остается сложным: покупатели ориентируются либо на минимальную цену, либо на громкие бренды, а конкуренция с недорогими товарами из Китая значительно усилилась. Кроме того, падение покупательской способности и рост расходов на ведение бизнеса делают запуск новых розничных сетей высокорисковым.

Ready! Steady! Go! был запущен в 2024 году. Ретейлер планировал вложить в развитие бренда до 10 млрд руб.

Помимо закрытия нового бренда, «Глория Джинс» в 2024 году начала избавляться от своих швейных фабрик, объясняя это убыточностью производств. Часть предприятий уже передана новым инвесторам, среди которых структуры концерна «Калашников» и «БТК Групп». Компания «Булава», выпускающая спецодежду, купила производственные площадки Gloria Jeans в Усть-Донецке, Красном Сулине, Гуково и Зверево Ростовской области. Мощности в Зернограде, Сальске и станице Егорлыкская компания передала ИП Роговой.