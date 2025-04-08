Как не поддаться черному пиару – кейс Freedom Finance

В последние годы финансовый холдинг Freedom Holding Corp. и его основатель Тимур Турлов стали одним из самых обсуждаемых феноменов на казахстанском финансовом рынке. В экосистему Freedom входят десятки компаний в Казахстане, странах Центральной Азии и Ближнего Востока. С 2019 года акции холдинга торгуются на американской бирже Nasdaq под кодом FRHC. За 6 лет бумаги подорожали более чем в 8 раз, а капитализация бизнеса достигла $7 млрд.

Стремительно войдя в число ведущих финансовых институтов Казахстана, компания успела завоевать доверие миллионов клиентов. Такой рост, как и любой заметный успех, неизбежно привлекает не только внимание и признание, но и вызывает разную реакцию со стороны рынка.

«… В нашей стране есть большая и важная отрасль экономики – это «черный» PR. Она, пожалуй, больше в размерах и уж точно прибыльнее рынка профессиональной открытой журналистики. Вырастили уже целые корпорации исполнителей, и отбоя в заказчиках вообще нет», – написал Тимур Турлов 27 марта на своей страничке в соцсети Threads.

По словам бизнесмена, последние годы мониторинг компании постоянно выявляет чью-то системную работу по дискредитации его персоны и «Фридом Финанс». Злоумышленники используют компроматные сайты, накрутки в поисковиках, посевы в тг-каналах, заказные материалы у ряда блоггеров.

Через несколько дней после поста Threads казахстанский сегмент Интернета наводнили статьи с однотипными заголовками и малоизмененным текстом, в котором продвигается несколько тезисов: якобы недобросовестные действия бывшего сотрудника Freedom Finance негативно сказались на ряде граждан Казахстана.

Как обстоят дела на самом деле

В основе появившихся публикаций лежат два инцидента, ранее выявленных и публично раскрытых самой компанией. Речь идет о случаях нарушения внутреннего регламента, когда сотрудники, вопреки установленным правилам, принимали средства клиентов и сторонних лиц в инвестиционное управление с обещанием повышенного дохода. По имеющимся данным, средства передавались наличными или переводились на счета вне периметра компании, в результате чего стали недоступны. Эти действия затронули несколько десятков человек.

Как только Freedom Finance вскрыл недобросовестные действия своего сотрудника, он был уволен и против него было возбуждено уголовное дело. Компания передала собранные материалы в правоохранительные органы, а также начала активно сотрудничать с Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), которое проводило проверку по выявленным случаям.

К негативу готовы

Текущие необоснованные нападки на Freedom – далеко не первые.

В 2023 году на «Фридом Финанс» совершил информационную атаку фонд Hindenburg Research, выпустив «расследование» о деятельности холдинга. Указанные в нем тезисы потом проверялись командой независимых экспертов, и никаких нарушений они не обнаружили. Не было замечаний и у американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) – она следит за соблюдением законов США всеми компаниями, чьи акции торгуются на американских биржах.

Hindenburg Research пытался своей публикацией вызвать паническую распродажу акций Freedom и заработать на ней, заблаговременно открыв короткие позиции по бумагам. Однако обвала не произошло, инвесторы не поддались на провокацию и продолжили держать акции холдинга в своих портфелях. Впоследствии уже сам Hindenburg Research оказался в центре публичного скандала и вынуждена была прекратить свою деятельность.

Другой инвестор-активист, основатель проекта Citron Research Эндрю Лефт, также пытался обрушить акции Freedom Finance своим «расследованием», которое вышло на несколько месяцев раньше публикации Hindenburg Research. Однако текст также не достиг цели – инвесторы попросту его проигнорировали. Спустя год уже сам Лефт стал фигурантом уголовного дела: SEC обвинил его в дезинформировании своих подписчиков путем публикации ложных заявлений о предполагаемых торговых рекомендациях по акциям.

Что не убивает – делает сильнее

Основатель и глава «Фридом Финанс» Тимур Турлов относится к черному пиару философски. Будучи одним из самых публичных бизнесменов-миллиардеров, он привык отражать информационные атаки любой степени интенсивности. «Так вот, хочется, на самом деле, сказать коллегам спасибо. Вот, правда. Это все помогло нам оч сильно укрепить свою репутацию. Научило нормально объяснять все пугающее и непонятное, что вызывало какие-то вопросы у людей. Проактивно действовать. Выработало иммунитет против всех этих вбросов и постоянного шума», – написал он на своей странице в Threads.