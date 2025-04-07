Apple ускорила поставки iPhone из Индии, чтобы избежать новых пошлин

Компания Apple ускорила поставки смартфонов iPhone из Индии в США, чтобы избежать действия новых импортных пошлин от главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает The Times of India.

Согласно сообщению источника, в конце марта из Индии были срочно отправлены пять грузовых самолетов «забитых» смартфонами. Таким образом Apple обошла новые пошлины, которые 9 апреля были подняты до 36%.

«Apple перевезла пять самолетов, заполненных iPhone и другой продукцией, из Индии в США всего за три дня в последнюю неделю марта», — сообщает источник.

Кроме того, увеличенные таким образом запасы продукции позволят Apple не повышать цены в большинстве стран. Как отмечает источник, груз с упомянутых выше самолетов позволит компании поддерживать стабильные цены в течение ближайших месяцев. Однако после исчерпания запасов, как считают аналитики, Apple все же придется увеличить цены на свои товары.

Ранее Трамп призвал американцев не паниковать из-за пошлин.