Совкомбанк завершил присоединение «Хоум банка»

Совкомбанк 7 апреля 2025 года завершил присоединение "Хоум банка". Интеграция заняла 11 месяцев, следует из сообщения, опубликованного на сайте Совкомбанка.

В сообщении также отмечается, что доход Совкомбанка от приобретения составил 19 млрд руб., на момент сделки у "Хоум банка" было 3 млн клиентов, кредитный портфель размером 202 млрд руб. и депозиты размером 169 млрд руб.

По итогам 2024 года чистая прибыль Совкомбанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 77 млрд руб.

В августе 2024 года управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос отмечал, что Совкомбанк планирует присоединить "Хоум банк" в I полугодии 2025 года.