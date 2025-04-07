СМИ узнали о выходе сына Януковича из российского бизнеса

Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр перестал быть учредителем компании «Арсенал Инвест» из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы.

Из документов следует, что Александр Янукович учредил «Арсенал Инвест» в мае 2014 года в Санкт-Петербурге. В 2024 году в документы были внесены изменения - указание, что учредитель фирмы является гражданином России.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на сервис «БИР-Аналитик», сыну экс-президента Украины принадлежат две компании - основная ООО «МАКО Холдинг» и «дочка» ООО «Кепитал Билдинг Корпорейшен». Их деятельность связана с «арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом», «строительством жилых и нежилых зданий», «торговлей розничной прочей в неспециализированных магазинах».

Обе компании зарегистрированы в Донецке. По данным РИА Новости, они существуют с 2005-2006 годов.

51-летний Александр Янукович - старший сын 74-летнего экс-президента Украины Виктора Януковича, стоматолог и экономист по образованию. Александр Янукович входил в списки самых влиятельных украинцев, составлявшиеся украинскими СМИ.