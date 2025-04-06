От американских компаний поступает большое количество запросов на возвращение в Россию. Это касается энергетической и других сфер, рассказал в интервью «Первому каналу» спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В интервью Дмитриев подвел некоторые итоги своей недавней поездки в США.

«Мы видим большое количество запросов от американских компаний, в том числе и к нам, в энергетической сфере и других сферах. Но они могут приходить только туда, где Россия их будет приветствовать», — сказал спецпосланник президента (цитата по ТАСС).

Дмитриев считает, что необходимо сфокусироваться на совместных партнерствах с американским бизнесом, который «действительно заинтересован в том, чтобы работать в России».

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Глава РФПИ подчеркнул, что в России по-прежнему работают 150 американских компаний, а 70% из них присутствуют в РФ 25 лет.

«Несмотря на политическое давление, они просто продолжают успешно вести бизнес в России», — добавил он.

Кирилл Дмитриев стал первым с 2022 года российским чиновником высокого ранга, съездившим в Вашингтон на переговоры. Ранее он заявил, что обсуждается восстановление прямого авиасообщения РФ и США.