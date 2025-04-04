Путин передал все акции «Нижфарма» в управление «Фармирусу»

Президент России Владимир Путин передал 100% акций принадлежащей нидерландской компании Nidda Lynx группы компаний «Нижфарм» во временное управление российской компании «Фармирус». Соответствующий указ Путина размещен на сайте Кремля.

ГК «Нижфарм» была основана в 1919 году и является ведущим производителем лекарств в России. С 2004 по 2023 год группа компаний находилась в собственности немецкой Stada, а в 2023 году была продана нидерландской компании.

Переход акций нидерландской компании во временное управление российской компании был предпринят в качестве зеркальной меры после лишения Российской Федерации и российских юридических или физических лиц права собственности на имущество, находящееся на территории Нидерландов в соответствии с указом президента РФ 2023 года.

30 декабря 2024 года Путин передал пивоваренную компанию АВ Inbev Efes BV во временное управление «ГК Вместе» по тому же указу.