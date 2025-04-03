Набиуллина предложила повысить штрафы для банков

Кредитным организациям необходимо поднять штрафы за нарушение прав потребителей, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, пишет агентство РИА Новости.

По ее словам, усиление материальной ответственности может оказаться существенным сдерживающим фактором для недобросовестного поведения.

Как отметила председатель регулятора, Банк России планирует бороться таким образом с нечестными продажами, защищать права заемщиков и самых уязвимых категорий граждан, в том числе пожилых людей и инвалидов.

Она добавила, что Центробанк уже поспособствовал снижению вдвое по итогам 2024 года числа жалоб на навязывание платных услуг.

Также Набиуллина сообщила, что рыночные ипотечные программы станут доступны для большинства россиян при условии снижения инфляции и последующего снижения процентных ставок.

Председатель Центробанка напомнила, что ипотека в России начала активно развиваться без льготных массовых программ в тот период, когда инфляция составляла 4%. По ее словам, тогда ставки по ипотеке составляли около 8%.