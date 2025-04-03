ЕС может ввести пошлины против американских техногигантов

ЕС может ввести ответные торговые пошлины в отношении американских технологических корпораций.

Об этом заявил председатель комитета Европарламента по торговле Бернд Ланге.

"Мы можем принять меры в отношении технологических гигантов", - ответил он на вопрос о том, затронет ли корпорации Apple, Google и Meta (признана в РФ экстремистской) ответ ЕС на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Ланге выразил надежду, что "жесткость ответа ЕС послужит достаточным стимулом для того, чтобы усадить США за стол переговоров".

2 апреля Трамп объявил, что правительство США введет таможенные пошлины в отношении импорта из многих стран, а в отношении ЕС будет применена ставка в размере 20%.