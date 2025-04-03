Песков рассказал об интересе западных компаний к ПМЭФ-2025

Западные компании и раньше, и сейчас заинтересованы в участии в Петербургском международном экономическом форуме, но не хотят говорить об этом публично.

Об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока рано об этом говорить", - ответил Песков на вопрос о том, станет ли этот форум самым представительным за последние годы. "Компании из Европы и США и так проявляли интерес в прошлые годы. По понятным причинам они не очень хотят публичить это свое участие, но заинтересованность у целого ряда компаний не прекращалась", - уточнил он. "Возможно, сейчас новые компании проявляют интерес", - продолжил пресс-секретарь президента. Эта площадка открыта для тех, кто интересуется экономическим взаимодействием, заверил он. "Считаем, что потенциал очень широкий. Россия - это интересный, привлекательный рынок", - оценил Песков.

Поэтому такой интерес - вполне нормальное явление, считает он.