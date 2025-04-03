На Мосбирже стартовали торги акциями "Циан"

Начались торги акциями Международной компании публичное акционерное общество (МКПАО) "Циан" на Мосбирже под новым тикером CNRU, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы празднуем кульминацию большого этапа, пути. Мы довольны результатами, потому что поменяли больше 80% на freefloat, что примерно равно 21% нашего капитала. Надеемся, что наши акции будут включены в первый котировальный список", - сказал гендиректор "Циан" Дмитрий Григорьев.

Ранее сообщалось, что одновременно с началом торгов "Циан" запустила обратный выкуп (buyback) своих акций сроком на 12 месяцев. Цель buyback состоит в поддержании котировок ценных бумаг МКПАО "Циан". Выкуп будет финансироваться за счет накопленных группой средств, которые в конце 2024 года составили 9,2 млрд рублей.

В 2024 году "Циан" объявила о планах перерегистрации с Кипра в российскую юрисдикцию. Сервис принадлежал кипрской Cian PLC, и основатели и другие владельцы акций компании, за исключением владельцев ADS, обменяли свои акции на акции новой холдинговой компании Cian Technology Ltd, зарегистрировав ее в Республике Сейшельские Острова. Позже Cian Technology Ltd. подала документы на перерегистрацию в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области. В 2025 году, компания получила публичный статус - Международная компания публичное акционерное общество (МКПАО) "Циан технолоджи лтд". В результате 16 197 141 акций и АДР Cian PLC были обменяны на такое же количество акций МКПАО "Циан", что составляет около 21% всех выпущенных и находящихся в обращении акций МКПАО или около 80% ценных бумаг в свободном обращении Cian PLC.