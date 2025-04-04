Трамп заявил о продлении работы TikTok в США на 75 дней

Президент США Дональд Трамп принял решение продлить работу в стране сервиса TikTok. Об этом он заявил в социальной сети Truth Social.

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«Я подписываю указ, чтобы сохранить работу TikTok еще на 75 дней», — отметил он.

Глава Белого дома рассказал, что его администрация «очень усердно работала над сделкой по спасению TikTok» и добилась «огромного прогресса».

Трамп рассказал, что решение о продлении работы сервиса необходимо, чтобы гарантировать подписание всех «одобрений».

«Мы с нетерпением ждем сотрудничества с TikTok и Китаем для заключения сделки», — добавил президент США.

19 января в США вступил в силу закон, требующий от ByteDance продать американский сегмент TikTok. Если китайская компания не выполнит выдвинутые условия, то Вашингтон введет запрет на использование этой социальной сети из соображений национальной безопасности.

В целом закон свидетельствует об обеспокоенности США тем, что связь TikTok с китайской компанией делает сервис подконтрольным правительству КНР. По мнению американского руководства, Пекин может использовать платформу для массового влияния на политические взгляды жителей других государств.

23 марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что некитайские инвесторы ByteDance рассматривают возможность увеличить свои доли и приобрести американский сегмент TikTok.