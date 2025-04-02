Юристы предупредили западные бренды об одном риске

Некоторые зарубежные торговые сети, включая Inditex, H&M, Uniqlo и Vans, могут столкнуться с потерей прав на свои торговые марки в России из-за окончания срока действия патентов. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на юристов.

По словам партнера практики интеллектуальной собственности компании «Алруд» Марии Осташенко, в соответствии с законодательством РФ, исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с момента подачи заявки на его регистрацию. Для его сохранения необходимо непрерывно использовать товарный знак в течение трех лет. Это может включать как самостоятельное применение товарного знака правообладателем, так и предоставление права использования третьим лицам, например, через лицензионный договор или назначение дистрибьютора в России, пояснила специалист.

В случае товарных знаков иностранных ретейлеров, которые покинули российский рынок в 2022 году, существует высокая вероятность их досрочного прекращения. С момента ухода прошло уже три года, отмечают в «Косенков и Суворов». Там также подчеркивают, что в случае обнаружения лица, которое будет готово ввести в обращение товары с этими марками, а иностранные компании не смогут подтвердить использование товарных знаков в России за последние три года, существует высокая вероятность того, что правовая защита брендов будет аннулирована, пояснили в фирме. Там же добавили, что сейчас есть риск досрочного прекращения действия товарных знаков холдинга Inditex (Zara, Stradivarius, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Massimo Dutti и другие).

«Также с российского рынка ушли компании H&M, Kering (бренды Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent), Uniqlo, Vans, Levi Strauss & Co. и так далее», — подчеркнули в «Косенков и Суворов».

Ранее начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков заявил, что возобновление деятельности иностранных компаний на территории России должно быть основано на принципах добросовестности и честности, а также на строгом соблюдении прав покупателей и законодательства страны.