Глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким в пятый раз признана самой состоятельной россиянкой. Об этом говорится в 39-м ежегодном мировом рейтинге долларовых миллиардеров журнала Forbes.

Ее состояние издание оценивает в $4,6 млрд. Она занимает верхнюю строчку в списке богатейших россиянок с 2021 года.

Кроме того, пятой россиянкой в рейтинге долларовых миллиардеров Forbes стала Татьяна Володина - контролирующий владелец группы "Алькор и Ко", управляющей сетями парфюмерных магазинов "Л’Этуаль" и "Подружка". Ее состояние издание оценило в $1,1 млрд.

Кроме Ким и Володиной, в список богатейших россиянок входят основной акционер банка "Уралсиб" Людмила Коган ($1,3 млрд), президент компании Inteco Management Елена Батурина ($1,3 млрд) и акционер нефтяной компании "Лукойл" Екатерина Федун ($1,1 млрд).

Forbes включил в рейтинг миллиардеров 15 новых россиян

В 2025 году в список журнала вошли 3 028 человек, включая 406 женщин. Общее состояние 3 тыс. миллиардеров достигло рекордных $16,1 трлн. Как отмечает Forbes, впервые сразу три предпринимателя обладают состоянием, превышающим $200 млрд. Богатейшим из них признан американец Илон Маск с состоянием в $342 млрд. Самой богатой женщиной в мире стала наследница активов американской сети оптовой и розничной торговли Walmart Элис Уолтон ($101 млрд).